Эксперт оценил идею Игоря Матвиенко построить в Москве «город музыки»
- РИА Новости
По его мнению, столице такой проект не нужен.
«Я думаю, что в столице такая стройка и такое здание не нужны. Во всяком случае, необязательны, потому что у нас уже есть консерватории, академия Гнесиных, крупнейшие театральные вузы в мировом масштабе. Не будет ли это уже перебором?» — отметил он в беседе с сайтом «Москва 24».
Эксперт добавил, что создание подобных центров актуально для других городов, поскольку они могли бы способствовать развитию административных центров.
Ранее Игорь Матвиенко в беседе с ФАН рассказал о планах, связанных с поддержкой музыкантов в России.