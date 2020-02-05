Эксперт оценил идею Игоря Матвиенко построить в Москве «город музыки»

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Журналист, эксперт и музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал идею продюсера Игоря Матвиенко построить в Нижних Мнёвниках «город музыки».
Эксперт оценил идею Игоря Матвиенко построить в Москве «город музыки»
  • РИА Новости

По его мнению, столице такой проект не нужен.

«Я думаю, что в столице такая стройка и такое здание не нужны. Во всяком случае, необязательны, потому что у нас уже есть консерватории, академия Гнесиных, крупнейшие театральные вузы в мировом масштабе. Не будет ли это уже перебором?» — отметил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Эксперт добавил, что создание подобных центров актуально для других городов, поскольку они могли бы способствовать развитию административных центров.

Ранее Игорь Матвиенко в беседе с ФАН рассказал о планах, связанных с поддержкой музыкантов в России.

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