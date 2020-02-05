В Москве открылся книжный фестиваль «Букинист»

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В Москве проходит фестиваль «Букинист», на котором представлены редкие издания XIX — начала XX веков.
В Москве открылся книжный фестиваль «Букинист»
  • ©mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Среди необычных изданий, которые можно приобрести на «Букинисте», — номер журнала Министерства народного просвещения за январь 1848 года, самоучитель по бальным танцам 1902 года выпуска, «Историческая выставка архитектуры» 1911 года, «Грамматика шорского языка» 1941 года, русско-ненецкий словарь 1948 года и много других старинных, редких и ценных книг», — отметили в оргкомитете.

Организаторы уточнили, что всего на фестивале представлено более 45 тыс. книг и журналов.

Книжный фестиваль продлится почти целый год — до 6 декабря 2020 года.

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