В Москве открылся книжный фестиваль «Букинист»

В Москве проходит фестиваль «Букинист», на котором представлены редкие издания XIX — начала XX веков.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Среди необычных изданий, которые можно приобрести на «Букинисте», — номер журнала Министерства народного просвещения за январь 1848 года, самоучитель по бальным танцам 1902 года выпуска, «Историческая выставка архитектуры» 1911 года, «Грамматика шорского языка» 1941 года, русско-ненецкий словарь 1948 года и много других старинных, редких и ценных книг», — отметили в оргкомитете.

Организаторы уточнили, что всего на фестивале представлено более 45 тыс. книг и журналов.

Книжный фестиваль продлится почти целый год — до 6 декабря 2020 года.