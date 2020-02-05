В Петербурге солисты ведущих оперных театров исполнят кантату «Кармина Бурана»
- © Carmina Burana
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Как сообщают «Невские новости», в исполнении произведения также примут участие хор и симфонический оркестр под руководством Игоря Новицкого.
На стены будут проецироваться мультимедийные декорации.
«Легендарная кантата Орфа, мультимедийные декорации, специально созданные для этого концерта, и более 150 музыкантов на одной сцене — этот вечер запомнится надолго!» — пообещали организаторы.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что 16 февраля в Государственном Кремлёвском дворце в Москве симфонический оркестр Concord Orchestra представит шоу «Танго страсти Астора Пьяццоллы».