В Главном штабе Эрмитажа пройдёт выставка «Студия 44. Анфилада»

В Главном штабе Государственного Эрмитажа с 16 февраля по 26 апреля будет открыта выставка «Студия 44. Анфилада».

Как сообщают «Невские новости», экспозиция посвящена проекту реставрации и приспособления Восточного крыла здания Главного штаба под музейный комплекс, который осуществило архитектурное бюро «Студия 44».

Уточняется, что реставрация здания продолжалась с 2002 по 2014 год.

Посетители узнают об уникальной форме парадной лестницы, принципе анфилады в экспозиционных пространствах, естественном освещении и скрытых возможностях трансформации музейного пространства.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму пройдёт выставка в честь 75-летия Ялтинской конференции.