В Крыму предупредили о резком похолодании и осадках

С 5 по 7 февраля в Крыму ожидают резкое похолодание и сильные осадки.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Кроме того, по данным синоптиков, с 8 февраля ожидается понижение температуры воздуха: ночью до -10…-15 °С , днём до -3...-8 °С .

«В связи с выходом южного циклона 5, 6 и 7 февраля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, гололёд. Очень сильный юго-западный ветер с переходом на северо-западный, 15—20 м/с, порывы до 25—27 м/с», — отметили в региональном Гидрометцентре.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение из-за осадков.