Синоптики предупредили о потеплении на Ямале

Специалисты Обь-Иртышского УГМС прогнозируют потепление на Ямале.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на данные ведомства, в середине недели температура не будет опускаться ниже -15 °С даже в ночное время.

«Облачно с прояснениями, ночью до -7... -14 °С, днём до -2... -7 °С», — отметили синоптики в прогнозе на 5 февраля.

При прояснениях будет незначительно холоднее — до -13 °С днём.

В большинстве районов ожидается умеренный снег, местами метель.

В течение ближайших трёх дней ожидается умеренный ветер 6—11 м/с, в отдельных районах Ямала — порывами до 18 м/с.

Специалисты полагают, что в сложившихся метеоусловиях вряд ли будет открыта трасса Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале.

Ранее руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая в беседе с РИА Новости Крым рассказала о погоде на полуострове в ближайшие дни.