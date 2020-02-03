Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Курганской области
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Также ожидается метель, на дорогах — гололедица.
«При усилении ветра возможны обрывы линий связи и электропередачи в населённых пунктах, падение деревьев и слабо укреплённых конструкций, разрушение кровли домов», — говорится на сайте ведомства.
Гражданам советуют воздержаться от работ на открытом воздухе и на высоте, отказаться от длительных поездок на автомобиле, проявлять осторожность и соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее Mkset.ru сообщало, что спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Уфе.