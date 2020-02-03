Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Курганской области

Спасатели предупредили о шквалистом ветре в Курганской области. По прогнозу, с 4 по 6 февраля порывы не утихнут и будут достигать 5—10 м/с, местами 15—18 м/с.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Также ожидается метель, на дорогах — гололедица.

«При усилении ветра возможны обрывы линий связи и электропередачи в населённых пунктах, падение деревьев и слабо укреплённых конструкций, разрушение кровли домов», — говорится на сайте ведомства.

Гражданам советуют воздержаться от работ на открытом воздухе и на высоте, отказаться от длительных поездок на автомобиле, проявлять осторожность и соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее Mkset.ru сообщало, что спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Уфе.