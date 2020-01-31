В школах Москвы стартовал проект о фронтовых театрах

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В столичных школах стартовал проект, посвящённый работе фронтовых театров в годы Великой Отечественной войны. Его реализацией занимается департамент образования и науки совместно с Театральным институтом имени Бориса Щукина при поддержке Центрального государственного архива Москвы.
В школах Москвы стартовал проект о фронтовых театрах
  • Pixabay

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

Ученикам 5—11-х классов предложено создать проектную работу — продумать сценарий фронтового концерта, чтобы понять, как это выглядело на самом деле, что вкладывали артисты в те выступления, почему это имело такое колоссальное воздействие на боевой дух.

На основе полученных исследований будет организована театральная постановка «Фронтовой концерт. Реконструкция».

«Студентами Театрального института будут созданы видеоролики на основе лучших проектных работ. Они будут размещены в Московской электронной школе с хэштегом #фронтовойтеатр и будут доступны для всех и каждого. Также будет создано электронное учебное пособие «Фронтовые театры и концертные бригады во время Великой Отечественной войны», — заявил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

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