Пермский театр заключил соглашение о сотрудничестве с университетом из Зальцбурга

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Пермский академический театр оперы и балета имени Чайковского и зальцбургский университет Моцартеум подписали соглашение о сотрудничестве.
Пермский театр заключил соглашение о сотрудничестве с университетом из Зальцбурга
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу театра.

«Мы договорились, что театр станет площадкой для практики студентов Моцартеума. Это означает, что Пермская опера будет иметь возможность отбирать лучших артистов в свои проекты, обновляя кадровый резерв», — заявил гендиректор театра Андрей Борисов.

Также запланированы совместные концерты и постановки оперных спектаклей, первый из которых могут выпустить уже в будущем сезоне.

Кроме того, соглашение предусматривает проведение творческих встреч, мастер-классов.

Ранее «Дни.ру» сообщала, что премьера спектакля «Туда и обратно» состоится 2 февраля в Москве.

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