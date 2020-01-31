Пермский театр заключил соглашение о сотрудничестве с университетом из Зальцбурга
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу театра.
«Мы договорились, что театр станет площадкой для практики студентов Моцартеума. Это означает, что Пермская опера будет иметь возможность отбирать лучших артистов в свои проекты, обновляя кадровый резерв», — заявил гендиректор театра Андрей Борисов.
Также запланированы совместные концерты и постановки оперных спектаклей, первый из которых могут выпустить уже в будущем сезоне.
Кроме того, соглашение предусматривает проведение творческих встреч, мастер-классов.
Ранее «Дни.ру» сообщала, что премьера спектакля «Туда и обратно» состоится 2 февраля в Москве.