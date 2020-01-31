Всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны» пройдёт в Самаре в апреле
- © Самарский академический театр драмы им. М.Горького
Об этом сообщает kp.ru.
Будут представлены драматические, музыкальные, кукольные постановки, рассчитанные на взрослую и детскую аудиторию.
Среди участников — коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Иркутска. Например, на фестиваль приедут Центральный академический театр Российской армии, Брянский театр драмы, московский драмтеатр «Сфера».
Ранее «Дни.ру» сообщали, что премьера спектакля «Туда и обратно» пройдёт 2 февраля в Москве.