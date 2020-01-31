Всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны» пройдёт в Самаре в апреле

Всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны» будет проходить в Самаре с 24 по 30 апреля.

© Самарский академический театр драмы им. М.Горького

Об этом сообщает kp.ru. Будут представлены драматические, музыкальные, кукольные постановки, рассчитанные на взрослую и детскую аудиторию. Среди участников — коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Иркутска. Например, на фестиваль приедут Центральный академический театр Российской армии, Брянский театр драмы, московский драмтеатр «Сфера». Ранее «Дни.ру» сообщали, что премьера спектакля «Туда и обратно» пройдёт 2 февраля в Москве.