В Москве рассказали об экскурсиях по ВДНХ на коньках

На ВДНХ с 1 февраля и до конца зимнего сезона пройдут экскурсии на коньках.

Как сообщает «Вечерняя Москва», маршрут пройдёт по части Центральной аллеи, где расположено больше всего архитектурных достопримечательностей выставки.

Посетители узнают об истории создания павильонов № 58 «Земледелие», № 13 «Здравоохранение», № 1 «Центральный» и др., а также увидят два главных фонтана ВДНХ — «Дружба народов» и «Каменный цветок».

Официальный сайт мэра Москвы уточняет, что для участия в экскурсиях необходима предварительная регистрация.

Ранее «Реальное время» сообщало, что музей-заповедник «Казанский Кремль» организовал бесплатное посещение в честь своего дня рождения.