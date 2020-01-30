В Петербурге завершился первый этап конкурса на создание памятника Чайковскому

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В Санкт-Петербурге завершился первый тур конкурса на создание проекта памятника композитору Петру Ильичу Чайковскому, который планируют установить возле концертного зала Мариинского театра.
В Петербурге завершился первый этап конкурса на создание памятника Чайковскому
  • © Правительство Санкт-Петербурга. Комитет по градостроительству и архитектуре

Как сообщают «Невские новости», по итогам первого этапа было отобрано пять проектов. Победителями тура стали: авторские коллективы Виктора Гаврилова и Евгения Туния, а также Анастасия Лужина, Екатерина Пильникова и Николай Анциферов.

Художественный руководитель, директор Мариинского театра Валерий Гергиев напомнил, что Чайковский — композитор планетарного масштаба.

«Несмотря на громадное количество памятников, архитектурных шедевров, легендарных людей, мы не можем забывать про планетарное звучание этого сына России. Он и в Америке национальный композитор, и в Японии национальный композитор. Это едва ли не самый исполняемый творец в сфере классической музыки», — отметил Гергиев.

Итоги конкурса будут подведены к 180-летию со дня рождения композитора, в апреле 2020 года.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Минкультуры Татарстана выступило с инициативой установить в Казани мемориальную доску композитору и певице, народной артистке ТАССР Саре Садыковой.

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