В Петербурге завершился первый этап конкурса на создание памятника Чайковскому

В Санкт-Петербурге завершился первый тур конкурса на создание проекта памятника композитору Петру Ильичу Чайковскому, который планируют установить возле концертного зала Мариинского театра.

Как сообщают «Невские новости», по итогам первого этапа было отобрано пять проектов. Победителями тура стали: авторские коллективы Виктора Гаврилова и Евгения Туния, а также Анастасия Лужина, Екатерина Пильникова и Николай Анциферов.

Художественный руководитель, директор Мариинского театра Валерий Гергиев напомнил, что Чайковский — композитор планетарного масштаба.

«Несмотря на громадное количество памятников, архитектурных шедевров, легендарных людей, мы не можем забывать про планетарное звучание этого сына России. Он и в Америке национальный композитор, и в Японии национальный композитор. Это едва ли не самый исполняемый творец в сфере классической музыки», — отметил Гергиев.

Итоги конкурса будут подведены к 180-летию со дня рождения композитора, в апреле 2020 года.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Минкультуры Татарстана выступило с инициативой установить в Казани мемориальную доску композитору и певице, народной артистке ТАССР Саре Садыковой.