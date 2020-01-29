К 160-летию со дня рождения Чехова в Мелихово показали спектакль «Дядя Ваня»

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В честь 160-летия со дня рождения Чехова театр «Чеховская студия» показал в музее-заповеднике Мелихово спектакль «Дядя Ваня».
К 160-летию со дня рождения Чехова в Мелихово показали спектакль «Дядя Ваня»
  • РИА Новости

«Вообще этот спектакль мы играем на пленере, в усадебных условиях, когда цветут цветы, зеленеют березы. Иногда бывает дождь в таких условиях. Но Антон Павлович и написал эту пьесу в натуральных локациях. Для нас это очень приятно и лестно: мы всегда ждем чеховского зрителя, тем более здесь, совсем недалеко», — отметила актриса театра «Чеховская студия» Полина Елисеева в беседе с телеканалом «360».

В музее-заповеднике Мелихово к памятной дате также разработали специальную программу, а в социальных сетях был запущен флешмоб с цитатами из произведений Чехова.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве с 27 января по 2 февраля бесплатно покажут фильмы, снятые по произведениям Чехова.

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