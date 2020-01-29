Синоптики предупредили о морозах на Ямале

Специалисты Обь-Иртышского УГМС предупредили, что до конца недели в большинстве районов ЯНАО ожидается похолодание до -40 °С.

«Ожидается небольшой снег, по западу преимущественно без осадков», — отметили метеорологи.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на данные ведомства, 29 января в дневное время температура составит -28...-32 °С, при этом скорость ветра будет достигать 5—10 м/с, с порывами до 15 м/с.

В ночь на 31 января столбики термометров опустятся до -35… 40 °С, днём до -29…-34 °С.

Ветер сменит направление с северо-западного и западного на северо-восточное и юго-восточное, его скорость составит 3—5 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с kp.ru рассказал, какой погоды следует ожидать в Санкт-Петербурге в феврале.