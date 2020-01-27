Вильфанд предупредил о морозе до -12 °С в Подмосковье ночью 28 января

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В Московской области в ночь на вторник, 28 января, ожидается мороз до -12 °С, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вильфанд предупредил о морозе до -12 °С в Подмосковье ночью 28 января
  • © РИА Новости

«Прогнозируем, что на востоке Московской области сегодня ночью температура может опуститься до двузначных показателей — от -10 до -12 °С», — цитирует его ТАСС.

По его словам, холодные воздушные массы также «слегка заденут» Москву, где в ночь на 28 января ожидается -2...-4 °С.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют тёплую погоду на большей части территории России в феврале.

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News назвал условия для прихода в Россию холодов.

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