Вильфанд предупредил о морозе до -12 °С в Подмосковье ночью 28 января
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«Прогнозируем, что на востоке Московской области сегодня ночью температура может опуститься до двузначных показателей — от -10 до -12 °С», — цитирует его ТАСС.
По его словам, холодные воздушные массы также «слегка заденут» Москву, где в ночь на 28 января ожидается -2...-4 °С.
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют тёплую погоду на большей части территории России в феврале.
Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News назвал условия для прихода в Россию холодов.