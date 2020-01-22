В Союзе писателей Петербурга прокомментировали ситуацию с отсутствием памятной доски в честь Чехова

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Заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Сергей Арно прокомментировал ситуацию с отсутствием памятной доски в честь Антона Чехова.
В Союзе писателей Петербурга прокомментировали ситуацию с отсутствием памятной доски в честь Чехова
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Конечно, это ужасно, что нет памятного места, знаков, связанных с Чеховым. Я думаю, к этому вопросу можно вернуться. Союз писателей Петербурга с удовольствием поддержит любую инициативу по установке мемориальной доски», — заявил он.

По его словам, это не очень простой, но необходимый процесс.

Со своей стороны, в Комитете по культуре рассказали, что в Совет по мемориальным доскам при правительстве Санкт-Петербурга предложения по Чехову не поступали.

Там отметили, что жизнь и творчество писателя более прочно связаны с другими городами России.

«Тем не менее имя Антона Павловича увековечено в топонимике города: в центре есть улица Чехова, а Центральная библиотека Фрунзенского района носит его имя», — добавили в комитете.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Выборге открыли памятную доску художнику Николаю Рериху.

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