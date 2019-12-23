В Союзе грибников России оценили зимний урожай в Подмосковье

Председатель Союза грибников России Михаил Вишневский в беседе с газетой «Известия» оценил зимний урожай в Московской области.

«Сейчас плодоносят традиционно предзимние и зимние грибы. В принципе, можно собрать неплохой урожай зимнего опёнка и вешенки», — заявил он.

По его словам, эти грибы не растут при снеге и морозе, но, как только наступает оттепель, они отмерзают и продолжают расти.

Как отметил Вишневский, теоретически можно обнаружить и благородные грибы, но это будут исключительные и единичные находки.

«Скорее всего, это будут лисички и осенние опята. Но два года назад я собирал белые в январе. Месяц был дождливый», — пояснил эксперт.

Он добавил, что в целом аномально тёплая для декабря погода не скажется на зимнем урожае грибов, поскольку любая грибница плодоносит определённый срок в течение года.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН оценил заявления синоптиков об аномальной погоде в стране.