Джей Джей Абрамс рассказал о новых «Звёздных войнах»

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Режиссёр Джей Джей Абрамс рассказал о новых «Звёздных войнах».
Джей Джей Абрамс рассказал о новых «Звёздных войнах»
  • Reuters

«То, что я делаю, — это продолжение и завершение трёх последних эпизодов одной истории. Это же не как отдельные книги написать. Это как последние три главы одного произведения доделать», — цитирует Абрамса kp.ru.

По словам режиссёра, он не занимается пересказом того, что было снято. Смысл — найти что-то новое, что уже было в предыдущих эпизодах, но при этом связывало бы прошлые серии с тем, что появилось сейчас.

«Новые персонажи в последних эпизодах, за которые нас критикуют, они все были в том же мире предыдущих эпизодов «Звёздных войн». Эти герои просто существовали в тени. Вы не знали про них, а мы их вывели на свет», — отметил Абрамс.

Ранее актёр Ричард Грант в беседе с «Известиями» рассказал о впечатлениях от работы над «Звёздными войнами», где он сыграл одного из главных злодеев, генерала Первого ордена.

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