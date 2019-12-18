Режиссёр Джей Джей Абрамс рассказал о новых «Звёздных войнах».

«То, что я делаю, — это продолжение и завершение трёх последних эпизодов одной истории. Это же не как отдельные книги написать. Это как последние три главы одного произведения доделать», — цитирует Абрамса kp.ru.

По словам режиссёра, он не занимается пересказом того, что было снято. Смысл — найти что-то новое, что уже было в предыдущих эпизодах, но при этом связывало бы прошлые серии с тем, что появилось сейчас.

«Новые персонажи в последних эпизодах, за которые нас критикуют, они все были в том же мире предыдущих эпизодов «Звёздных войн». Эти герои просто существовали в тени. Вы не знали про них, а мы их вывели на свет», — отметил Абрамс.

Ранее актёр Ричард Грант в беседе с «Известиями» рассказал о впечатлениях от работы над «Звёздными войнами», где он сыграл одного из главных злодеев, генерала Первого ордена.