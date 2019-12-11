В Нью-Йорке открылась Неделя российского кино

Короткая ссылка
Второй ежегодный фестиваль «Неделя российского кино» проходит в эти дни в Нью-Йорке, сообщает kp.ru.
В Нью-Йорке открылась Неделя российского кино
  • @RussianFilmWeekNY
  • Facebook

Генеральный консул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников на церемонии открытия смотра отметил, что культурная дипломатия помогает странам лучше понять друг друга и ведёт к укреплению взаимопонимания.

В рамках киносмотра более 9 тыс. зрителей уже смогли увидеть 18 российских фильмов.

Режиссер Анна Пармас представит на фестивале комедию «Давай разведёмся!», получившую приз зрительских симпатий на «Кинотавре».

Кроме того, в Нью-Йорке прошли встречи с актёром Александром Петровым, исполнившим главные роли в фильмах «Герой» и «Текст», а также Риналем Мухаметовым, который сыграл в картине «Битва».

Ранее «Дни.ру» сообщали, что лауреат премий «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус» композитор Ханс Циммер приедет в Россию в рамках тура «Симфоническое таинство».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить