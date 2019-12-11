В Нью-Йорке открылась Неделя российского кино

Второй ежегодный фестиваль «Неделя российского кино» проходит в эти дни в Нью-Йорке, сообщает kp.ru.

Генеральный консул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников на церемонии открытия смотра отметил, что культурная дипломатия помогает странам лучше понять друг друга и ведёт к укреплению взаимопонимания.

В рамках киносмотра более 9 тыс. зрителей уже смогли увидеть 18 российских фильмов.

Режиссер Анна Пармас представит на фестивале комедию «Давай разведёмся!», получившую приз зрительских симпатий на «Кинотавре».

Кроме того, в Нью-Йорке прошли встречи с актёром Александром Петровым, исполнившим главные роли в фильмах «Герой» и «Текст», а также Риналем Мухаметовым, который сыграл в картине «Битва».

Ранее «Дни.ру» сообщали, что лауреат премий «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус» композитор Ханс Циммер приедет в Россию в рамках тура «Симфоническое таинство».