Творческий марафон для театров пройдёт 11 — 13 декабря в Оренбургской области

Короткая ссылка
Творческий марафон для театральных коллективов пройдёт 11 — 13 декабря в рамках завершения Года театра в Оренбургской области, передаёт RIA56.
Творческий марафон для театров пройдёт 11 — 13 декабря в Оренбургской области
  • РИА Новости

Среди участников — Оренбургский областной драмтеатр имени Горького, Оренбургский татарский драмтеатр имени Файзи, областной театр музыкальной комедии, Орский драмтеатр имени Пушкина.

В первый день каждый коллектив представит авторскую программу. После просмотра зрители смогут встретиться с артистами.

На 12 декабря запланирована церемония закрытия культурно-просветительского проекта «Живые театральные уроки». 13 декабря состоится закрытие Года театра, в рамках которого коллективы представят творческие отчёты.

Ранее «Утро.ру» сообщало о показе китайской танцевальной драмы «Конфуций» в Москве и Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить