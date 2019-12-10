Творческий марафон для театров пройдёт 11 — 13 декабря в Оренбургской области

Творческий марафон для театральных коллективов пройдёт 11 — 13 декабря в рамках завершения Года театра в Оренбургской области, передаёт RIA56.

Среди участников — Оренбургский областной драмтеатр имени Горького, Оренбургский татарский драмтеатр имени Файзи, областной театр музыкальной комедии, Орский драмтеатр имени Пушкина.

В первый день каждый коллектив представит авторскую программу. После просмотра зрители смогут встретиться с артистами.

На 12 декабря запланирована церемония закрытия культурно-просветительского проекта «Живые театральные уроки». 13 декабря состоится закрытие Года театра, в рамках которого коллективы представят творческие отчёты.

Ранее «Утро.ру» сообщало о показе китайской танцевальной драмы «Конфуций» в Москве и Санкт-Петербурге.