В музее «Новый Иерусалим» выбрали лучших юных художников Подмосковья

В музее «Новый Иерусалим» подвели итоги конкурса «Юный художник Подмосковья», сообщает телеканал «360».

На звание лучшего иллюстратора к французским народным сказкам Эльзаса претендовали более 1 тыс. участников, из которых выбрали 40 победителей.

В жюри конкурса вошли представители благотворительного фонда «Исток», Ассоциации российских дипломатов, Международного союза художников, а также министерств культуры и образования Подмосковья.

«Конкурс был довольно высокий, практически как в вуз, поэтому те дети, которые сегодня победили, — это действительно талантливые дети», — отметила исполнительный директор Международного союза педагогов-художников Марина Астафьева.

Организаторы также поделились идеей проведения конкурса иллюстраций для сказок, связанных с Подмосковьем, в следующем году.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в республиканских музеях Крыма с начала 2019 года побывали более 900 тысяч детей.