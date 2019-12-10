На Ямале продлили режим штормового предупреждения

В Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили о продлении режима штормового предупреждения ещё на сутки, сообщает URA.RU.

По данным ЦГМС, в регионе сохранится сильный южный и юго-западный ветер, порывы которого будут достигать 8—13 м/с, а в Ямальском, Тазовском, Пуровском и Красноселькупском районах — до 19 м/с.

При этом в ближайшие два дня в регионе сохранится относительно тёплая для декабря погода: днём — -1...-6 °С, ночью — -3…-8 °С. Похолодание наступит лишь в четверг, столбики термометров опустятся до -9...-13 °С, метели утихнут, а ветер сменит направление на западный и северо-западный.

Накануне в ЯНАО было объявлено штормовое предупреждение.

Ранее портал progorod43 также сообщал, что МЧС Кировской области объявило штормовое предупреждение.