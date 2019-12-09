В Псковской области рассказали о работе первого в стране приюта для аистов

Орнитолог из Псковской области Марина Сиденко в беседе с ФАН рассказала о работе единственного в России приюта для аистов.

Она призналась, что мечтала об открытии приюта много лет, затем нашла единомышленников, вместе с которыми создала проект «Построим дом для аистов». Деньги на открытие центра удалось собрать на краудфандинговой площадке, и в настоящее время центр продолжает работать благодаря пожертвованиям неравнодушных людей.

«На собранные средства мы построили помещение для зимовки. В первый год у нас там перезимовали 15 аистов, а в эту зиму их уже 38. Нашему центру немного больше года, и за это время через него прошли 60 птиц. Тут мы их лечим, ухаживаем за ними и ставим на крыло. 17 аистов удалось вернуть в дикую природу», — рассказала Сиденко.

Она выразила надежду, что подобные центры начнут появляться и в других регионах.

В августе сайт «Москва 24» сообщал о появлении на свет двух птенцов краснокнижного чёрного аиста в Московском зоопарке.