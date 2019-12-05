В Москве вручили премию «Событие года» по версии журнала «КиноРепортёр»
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Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», награда ежегодно вручается за достижения в области кино и телевидения.
Главный приз получила картина Клима Шипенко «Текст» по роману Дмитрия Глуховского. Александр Петров, который сыграл в фильме главную роль, получил приз за лучшую актёрскую игру.
В номинации «Открытие года» победил актёр Юрий Борисов, сыгравший в киноленте Бориса Акопова «Бык».
Премию «Мастер-класс года» получил Андрей Кончаловский за фильм «Грех» о Микеланджело Буонарроти.
Ранее «Аргументы и факты» сообщали, что Открытый российский фестиваль «Кинотавр» начал приём заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра.