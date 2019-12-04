«Кинотавр» начинает приём заявок на участие в конкурсе

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Открытый российский фестиваль «Кинотавр» начинает приём заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра, сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу.
«Кинотавр» начинает приём заявок на участие в конкурсе
  • РИА Новости

В 2020 году смотр будет проходить 7—14 июня в Сочи. Главной площадкой вновь станет Зимний театр.

В этом году на фестивале представили 15 лент. Лучшим был признан фильм Бориса Акопова «Бык».

Ранее Акопов в беседе с ФАН рассказал о новых проектах.

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