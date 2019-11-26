Спасатели предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Петербурге

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Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Санкт-Петербурге в ближайшие сутки, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Петербурге
  • РИА Новости

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду, 27 ноября, местами возможны умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Также ожидается усиление южного ветра. Порывы могут достигать 15 м/с.

В ночь на среду местами пройдёт небольшой мокрый снег, передают «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье в декабре ожидается температура выше климатической нормы.

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