Спасатели предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Петербурге
- РИА Новости
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду, 27 ноября, местами возможны умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.
Также ожидается усиление южного ветра. Порывы могут достигать 15 м/с.
В ночь на среду местами пройдёт небольшой мокрый снег, передают «Невские новости».
Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье в декабре ожидается температура выше климатической нормы.