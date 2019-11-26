Пресняков-старший рассказал, кто должен представлять Россию на Евровидении-2020
- РИА Новости
По его словам, «абсолютно все в профессиональном сообществе уже сходятся во мнении, что ехать на Евровидение в 2020 году должен Александр Панайотов».
Как отметил артист, идеальным стал бы тандем с Филиппом Киркоровым.
«Опыт Киркорова обязательно поможет Панайотову на Евровидении», — считает он.
Ранее сообщалось, что Евровидение-2020 пройдёт в Роттердаме.
Певец Лев Лещенко в беседе с Nation News прокомментировал отказ нескольких городов в Нидерландах проводить конкурс «Евровидение» в 2020 году.