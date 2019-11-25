Диетолог рассказала о худшем сочетании продуктов на завтрак
По мнению специалиста, наиболее неподходящими продуктами для завтрака являются лепёшки пита, так как в них содержится до 80 грамм углеводов. Их употребление , по словам диетолога, приводит к повышению глюкозы в крови.
Кроме того, Барелл не советует потреблять хрустящие хлопья, так как в них содержится очень мало пищевых волокон. По словам диетолога, такой продукт не подходит для насыщения человека.
«Это худшее, что можно выбрать», — приводит РИА Новости её слова.
Барелл сообщила, что наиболее здоровым выбором продуктов на завтрак являются гранола и хлопья без сахара. Также она назвала неплохим сочетанием тосты с яичницей, овощами и беконом.
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