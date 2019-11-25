Диетолог рассказала о худшем сочетании продуктов на завтрак

Диетолог из Австралии Сьюзи Барелл в интервью изданию 7news сообщила, какие продукты являются худшим выбором на завтрак.

По мнению специалиста, наиболее неподходящими продуктами для завтрака являются лепёшки пита, так как в них содержится до 80 грамм углеводов. Их употребление , по словам диетолога, приводит к повышению глюкозы в крови.

Кроме того, Барелл не советует потреблять хрустящие хлопья, так как в них содержится очень мало пищевых волокон. По словам диетолога, такой продукт не подходит для насыщения человека.

«Это худшее, что можно выбрать», — приводит РИА Новости её слова.

Барелл сообщила, что наиболее здоровым выбором продуктов на завтрак являются гранола и хлопья без сахара. Также она назвала неплохим сочетанием тосты с яичницей, овощами и беконом.

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