В Москве 15 ноября ожидается до +6 °C
Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Отмечается, что в ночь на субботу, 16 ноября, температура воздуха может опуститься до -1 °C.
Скорость ветра будет достигать 9 м/с. Направление ветра южное и юго-восточное.
Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима будет «розовой», как предсказывали ранее синоптики.
14 ноября синоптики портала «Метеоновости» заявили, что осень 2019 года в Москве может оказаться самой тёплой в XXI веке.