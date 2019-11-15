В Москве 15 ноября ожидается до +6 °C

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Отсутствие осадков, переменная облачность и до +6 °C ожидается в Москве в пятницу, 15 ноября.

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что в ночь на субботу, 16 ноября, температура воздуха может опуститься до -1 °C.

Скорость ветра будет достигать 9 м/с. Направление ветра южное и юго-восточное.

Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима будет «розовой», как предсказывали ранее синоптики.

14 ноября синоптики портала «Метеоновости» заявили, что осень 2019 года в Москве может оказаться самой тёплой в XXI веке.

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