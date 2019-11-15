Циклон принёс сильные снегопады в Хабаровский край

Короткая ссылка
Циклон, сместившийся со стороны территории Китая, привёл к сильным осадкам и ветру в Хабаровском крае.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дальневосточный Гидрометцентр.

«В Хабаровском крае снег, местами очень сильный, идёт почти по всей территории, за исключением южных районов», — указано в тексте.

Отмечается, что месячная норма осадков выпала в Советско-Гаванском районе.

Также на территории региона зафиксирован сильный ветер, его порывы достигают 25 м/с. 

Температура воздуха упала на 4 — 6°C ниже нормы.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что арктический антициклон принесёт аномально холодную погоду в Уральский регион и Сибирь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить