Циклон принёс сильные снегопады в Хабаровский край

Циклон, сместившийся со стороны территории Китая, привёл к сильным осадкам и ветру в Хабаровском крае.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дальневосточный Гидрометцентр.

«В Хабаровском крае снег, местами очень сильный, идёт почти по всей территории, за исключением южных районов», — указано в тексте.

Отмечается, что месячная норма осадков выпала в Советско-Гаванском районе.

Также на территории региона зафиксирован сильный ветер, его порывы достигают 25 м/с.

Температура воздуха упала на 4 — 6°C ниже нормы.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что арктический антициклон принесёт аномально холодную погоду в Уральский регион и Сибирь.