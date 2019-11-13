Спасатели предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Петербурге
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- РИА Новости
По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг, 14 ноября, будет небольшой дождь и сильный южный ветер. Порывы могут достигать 12-15 м/с.
Население призвали проявлять внимательность. Рекомендуется избегать шаткие конструкции, линии электропередачи, деревья и рекламные щиты.
Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU дал рекомендации, как не заболеть в условиях резкой смены температурного режима.