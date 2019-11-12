В Госдуме оценили важность Российского фонда культуры

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с Nation News оценила важность Российского фонда культуры, отмечающего 33-ю годовщину основания.
В Госдуме оценили важность Российского фонда культуры
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По словам депутата, фонд был создан в трудное для страны время.

«Тогда была большая угроза того, что многие из культурных ценностей могли быть утрачены навсегда. Я в начале 1990-х годов была председателем комитета по культуре и туризму мэрии Санкт-Петербурга, и для нас было очень важно сохранить в государственной собственности всё наиболее ценное», — заявила Драпеко.

Она отметила, что фонд принимал активное участие во всех процессах защиты культурных ценностей, возвращении их на родину, установлении культурных связей между странами.

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