Эксперт рассказал о важности Недели российского интернета

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о важности Недели российского интернета (RIW).

«Russian Internet Week можно назвать крупнейшим российским форумом интернет-технологий в России, если судить по объёмам проводимых на нём встреч и мероприятий», — заявил он.

По его словам, там проходят выступления представителей различных IT-компаний, которые делятся своими знаниями и знакомят представителей бизнеса и государства с новыми продуктами.

«Представители бизнеса и государства используют площадку для обсуждения всех накопившихся проблем и вопросов», — отметил Зыков.

Со своей стороны, журналист, аналитик, независимый эксперт Дмитрий Бабич в беседе с Inforeactor выразил мнение, что общение, форумы — необходимые мероприятия.

«Всё так быстро меняется, что обязательно при встрече нескольких специалистов им найдётся, о чём поговорить, обязательно выяснят десяток или сотню вещей, которые изменились. И узнать об этом можно только на форумах», — сказал он.

Ранее в Госдуме прокомментировали предстоящую Неделю российского интернета.