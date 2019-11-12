Программу общественных мероприятий Евро-2020 представят на Петербургском культурном форуме

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Программу общественных мероприятий чемпионата Европы по футболу 2020 года представят на Петербургском международном культурном форуме, сообщает kp.ru.
Программу общественных мероприятий Евро-2020 представят на Петербургском культурном форуме
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Идея культурной программы — «Один континент — одна культура». Европа в 2020 году — это единое пространство и футбола, и культуры», — заявили в пресс-службе Смольного.

Там отметили, что Петербург — органичная часть этого пространства, с огромным европейским культурным наследием, которое представят болельщикам и гостям города.

Обсуждать проведение Евро-2020 на форуме будут, в частности, вице-премьер России Ольга Голодец, замминистра культуры Павел Степанов и экс-игрок «Зенита» Вячеслав Малафеев.

Ранее «Невские новости» сообщали, что симфонический оркестр Силезской филармонии из Польши выступит 14 ноября в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

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