Сразу шесть российских фильмов стали претендентами на «Золотой глобус»

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Сразу шесть российских фильмов стали претендентами на американскую премию в области кинематографии «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Об этом сообщила директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.

«Шесть российских фильмов отобрались в заявку в номинацию премии за лучший фильм на иностранном языке», — сказала Маркова ТАСС.

По её словам, за возможность попасть в номинацию будут соревноваться «Дылда» Кантемира Балагова, «Кадиш» Константина Фама, «Бык» Бориса Акопова, «Спасти Ленинград» Алексея Козлова, «Странники терпенья» Владимира Аленикова и «Дикая лига» Андрея Богатырёва и Арта Камачо.

Всего в лонг-лист номинантов попали 93 фильма на иностранном языке из 65 стран.

Ранее Сергей Мелькумов, один из продюсеров «Дылды», в беседе с Inforeactor оценил шансы фильма на получение «Оскара».

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