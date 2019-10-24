Эксперт оценила претендентов на «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль»

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Кинокритик Ольга Галицкая в беседе с газетой «Известия» оценила возможных кандидатов на премию «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль».
Эксперт оценила претендентов на «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль»
  • AFP

«Самый очевидный претендент, конечно, Хоакин Феникс. Потрясающе виртуозная, невероятно изощрённая, мастерская работа», — заявила Галицкая, говоря о роли артиста в фильме «Джокер».

В борьбе за премию в категории «Лучшая мужская роль второго плана» эксперт отдала предпочтение Брэду Питту, который сыграл у Квентина Тарантино в ленте «Однажды в… Голливуде».

«У него замечательная и необычная для него роль. Брэд Питт просто какой-то рывок сделал. Он находится в прекрасной форме», — сказала Галицкая.

Она выразила надежду, что Питт по меньшей мере попадёт в число финальных номинантов.

Ранее один из продюсеров «Дылды» Сергей Мелькумов в беседе с Inforeactor оценил шансы фильма на получение «Оскара».

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