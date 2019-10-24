Власти Казани рассказали о работе по переселению животных в новую часть зоопарка

В ноябре 2019 года начнётся переселение животных в новую часть казанского зоопарка «Река Замбези», а полное переселение вольеров должно завершиться до 2021 года. Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Для зоосада уже поставили 117 особей 22 видов животных и птиц, среди которых нильские крокодилы, львы, леопардовые черепахи, попугаи-неразлучники. Они размещены на старой территории.

В ноябре будет поставлено ещё 57 особей восьми видов, включая розовых фламинго. С весны по осень 2020 года в зоопарк привезут четырёх африканских слонов.

Общая площадь «Реки Замбези» составит 6,7 га. В новом зоосаде будут животные из Африки.

Ранее, как сообщало ФАН, в Москве рассказали о животных, которые попадают в центр реабилитации.