Вильфанд прогнозирует мокрый снег в Москве на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве во вторник, 29 октября, ожидается мокрый снег, а температура воздуха приблизится к обычным для этого времени года значениям.

«Во вторник температура ночная уже понизится до нулевой отметки, и дневные будут около 5-6 °С. И уже мы фиксируем в своем прогнозе небольшие осадки. Вероятен не только дождь, может быть и мокрый снежок», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Он отметил, что понедельник, 28 октября, станет переходным днем, «когда и днем и ночью примерно одинаковая температура — от 7 до 12 °С».

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Newinform дал прогноз на ближайшую неделю.