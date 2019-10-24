Вильфанд прогнозирует мокрый снег в Москве на следующей неделе
- © Киселев Сергей
- АГН «Москва»
«Во вторник температура ночная уже понизится до нулевой отметки, и дневные будут около 5-6 °С. И уже мы фиксируем в своем прогнозе небольшие осадки. Вероятен не только дождь, может быть и мокрый снежок», — приводит ТАСС слова Вильфанда.
Он отметил, что понедельник, 28 октября, станет переходным днем, «когда и днем и ночью примерно одинаковая температура — от 7 до 12 °С».
Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Newinform дал прогноз на ближайшую неделю.