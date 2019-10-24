Фестиваль «Золотая осень» в Москве посетили 6,7 млн человек

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Площадки гастрономического фестиваля «Золотая осень» в этом году посетили 6,7 миллиона человек, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Фестиваль «Золотая осень» в Москве посетили 6,7 млн человек
  • © mos.ru

Гости фестиваля купили почти 200 тонн продуктов, в том числе 29,5 тонны сыров и молочной продукции, 19,5 тонны рыбы и морепродуктов, более 16 тонн мясных деликатесов. Кроме того, в рамках праздника были организованы различные лекции, выставки, театрализованные представления и фолк-концерты.

В этом году фестиваль «Золотая осень» впервые проходил на Красной площади, где работала выставка сельскохозяйственной техники, а также были установлены различные арт-объекты.

Главной темой фестиваля в 2019 году стали «Инновации в сельском хозяйстве».

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что 29 октября в московском метро пройдёт Молодёжный фестиваль уличных культур.

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