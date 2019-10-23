Неделя моды в Москве открылась показом Юдашкина

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Неделя моды в Москве открылась показом Валентина Юдашкина, который представил свои линии Valentin Yudashkin и Yudashkin Kids. Об этом сообщает Nation News.
Неделя моды в Москве открылась показом Юдашкина
  • @vyudashkin
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На создание детской коллекции модельера и его команду вдохновила Мексика, её колорит и яркость.

Вдохновением для взрослой линии весна/лето — 2020 послужили работы французского художника-абстракциониста Фабьен Вердье.

«Наряду с традиционными материалами, такими как шёлк и тяжёлый сатин-дюшес, в этом году в коллекции использовались различные хлопковые ткани: твил, поплин и батист», — цитирует Юдашкина пресс-служба Moscow Fashion Week.

Неделя моды в Москве завершится 27 октября.

Ранее Пятый канал сообщал о новом сезоне St. Petersburg Fashion Week.

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