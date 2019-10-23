Молодёжный фестиваль уличных культур пройдёт 29 октября в метро Москвы

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Молодёжный фестиваль уличных культур «Метро Индастриалс» пройдёт 29 октября на станции «Деловой центр», сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.
Молодёжный фестиваль уличных культур пройдёт 29 октября в метро Москвы
  • РИА Новости

Более 100 участников будут соревноваться в скалолазании, футбольном фристайле, ММА и велофристайле.

На станции установят необходимые снаряды и конструкции, а разминочной зоной послужат вагоны.

Как заявила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, предприятие выступает за здоровый образ жизни и часто становится площадкой проведения молодёжных фестивалей.

Ранее НСН сообщала о фестивале «Золотая осень» в Москве.

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