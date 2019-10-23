Молодёжный фестиваль уличных культур пройдёт 29 октября в метро Москвы
- РИА Новости
Более 100 участников будут соревноваться в скалолазании, футбольном фристайле, ММА и велофристайле.
На станции установят необходимые снаряды и конструкции, а разминочной зоной послужат вагоны.
Как заявила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, предприятие выступает за здоровый образ жизни и часто становится площадкой проведения молодёжных фестивалей.