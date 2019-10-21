Егор Кончаловский оценил планы по борьбе с «киножуликами» в России

Режиссёр и сценарист Егор Кончаловский в беседе с НСН оценил планы по запуску системы государственной поддержки киноотрасли, которая призвана помочь в борьбе с «киножуликами».

«Надеюсь, что в этой сфере наконец-то начали наводить порядок. Потому что важно не только то, что эти деньги дают, но и кому их дают. Конечно, есть такие компании, которые берут деньги и не возвращают их», — заявил режиссёр.

По его словам, в кино очень легко потерять репутацию.

Кончаловский также предложил проработать вопрос о продвижении фильмов на отечественном рынке.

«Неплохо было бы пересмотреть позицию и давать деньги на продвижение картины, потому что если они не выходят на рынок, то деньги истрачены плохо: нет ни прибыли, ни попыток их вернуть», — пояснил он.

Ранее глава Минкультуры Владимир Мединский заявил, что в открытом доступе будет размещена «доска позора» с фамилиями «киножуликов», которые получают государственные средства на съёмку фильмов, но не возвращают возвратную часть или не снимают кинокартины на выделенные деньги.