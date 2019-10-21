В мэрии рассказали о мероприятиях для детей и подростков в парках столицы

Мероприятия для детей и подростков пройдут в парках столицы до конца ноября, сообщает сайт «Москва 24».

Например, в спортивном павильоне зоны отдыха «Терлецкая дубрава» по выходным запланированы бесплатные уроки гимнастики. В творческой мастерской состоятся уроки рисования, лепки и оригами.

Занятия также состоятся в парке «Зарядье», в Саду имени Баумана, Бабушкинском и Таганском парках.

«Специальную развлекательно-образовательную программу для детей и подростков подготовили в девяти зонах отдыха, подведомственных столичному департаменту культуры», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Ранее сообщалось о серии лекций «Профессии в действии» в парках Москвы.