Балерина Мариинского театра оценила выставку Хельмута Кизеветтера в Петербурге
- © helmut-kiesewetter.de
«Такой живописи и в такой оригинальной технике я никогда не видела. Яркие и тёплые цвета. В нашем дождливом Петербурге этого очень не хватает. Чувствовалось, что мастер пишет работы на Канарских островах, где в последнее время и живёт», — заявила она.
По её словам, у Кизеветтера удивительные работы, и каждый, кто их видит, представляет что-то своё.
Выставка продлится до 27 октября. Она работает в Голубом зале Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что выставка японской художницы Йоко Оно «Небо всегда ясное» открылась в Московском музее современного искусства.