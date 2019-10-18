Балерина Мариинского театра оценила выставку Хельмута Кизеветтера в Петербурге

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Балерина Мариинского театра Александра Иосифиди в беседе с Nation News оценила выставку художника из Германии Хельмута Кизеветтера в Санкт-Петербурге.
Балерина Мариинского театра оценила выставку Хельмута Кизеветтера в Петербурге
  • © helmut-kiesewetter.de

«Такой живописи и в такой оригинальной технике я никогда не видела. Яркие и тёплые цвета. В нашем дождливом Петербурге этого очень не хватает. Чувствовалось, что мастер пишет работы на Канарских островах, где в последнее время и живёт», — заявила она.

По её словам, у Кизеветтера удивительные работы, и каждый, кто их видит, представляет что-то своё.

Выставка продлится до 27 октября. Она работает в Голубом зале Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что выставка японской художницы Йоко Оно «Небо всегда ясное» открылась в Московском музее современного искусства.

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