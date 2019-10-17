В Подмосковье планируют создать заказник с 80 видами животных

В Щёлкове планируют создать заказник с 80 видами животных, сообщает сайт «Москва 24».

Как заявили в Министерстве экологии и природопользования Московской области, была обследована территория, которая войдёт в будущий комплекс.

«Отмечены краснокнижные виды: обыкновенные уж и гадюка, чёрный коршун и серый журавль. В болотном массиве обитают редкие бабочки — малый ночной павлиний глаз, перламутровка северная, голубянка торфяниковая, сенница болотная», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что также найдено восемь видов краснокнижных растений.

Как предполагается, в заказнике будет действовать режим особой охраны, а по территории запретят передвижение на любом транспорте.

Под запрет попадут строительство и хозяйственная деятельность, способная нарушить ценные экосистемы.

Ранее, как сообщало ФАН, в Москве рассказали о животных, попадающих в центр реабилитации.