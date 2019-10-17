В Подмосковье планируют создать заказник с 80 видами животных

Короткая ссылка
В Щёлкове планируют создать заказник с 80 видами животных, сообщает сайт «Москва 24».
В Подмосковье планируют создать заказник с 80 видами животных
  • © mos.ru

Как заявили в Министерстве экологии и природопользования Московской области, была обследована территория, которая войдёт в будущий комплекс.

«Отмечены краснокнижные виды: обыкновенные уж и гадюка, чёрный коршун и серый журавль. В болотном массиве обитают редкие бабочки — малый ночной павлиний глаз, перламутровка северная, голубянка торфяниковая, сенница болотная», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что также найдено восемь видов краснокнижных растений.

Как предполагается, в заказнике будет действовать режим особой охраны, а по территории запретят передвижение на любом транспорте.

Под запрет попадут строительство и хозяйственная деятельность, способная нарушить ценные экосистемы.

Ранее, как сообщало ФАН, в Москве рассказали о животных, попадающих в центр реабилитации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить