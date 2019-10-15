В музее-заповеднике «Царское Село» воссоздадут личные комнаты Екатерины II
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Это совместный проект с ПАО «Газпром». Он рассчитан на 2019—2023 годы и предусматривает воссоздание внутреннего убранства восьми интерьеров Зубовского флигеля Екатерининского дворца.
«Уже в этом году мы приступим к работам по восстановлению утраченной отделки пяти интерьеров: Синего, Зеркального и Серебряного кабинетов, Опочивальни и Купольного зала. Предполагаем завершить их в декабре 2022-го», — заявила директор музея Ольга Таратынова.
По её словам, параллельно специалисты станут разрабатывать документацию для воссоздания ещё трёх интерьеров, включая Китайский зал.
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