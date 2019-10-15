Эксперт прокомментировал присуждение Букеровской премии

Литературный критик Николай Александров в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что канадская и британская писательницы Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо стали лауреатами Букеровской премии по литературе в 2019 году.

«Это исключительный случай, когда сразу два писателя получили премию. В художественном таланте Маргарет Этвуд можно не сомневаться, ей уже вручали «Букер» несколько лет назад», — заявил он.

По его словам, россиянам Этвуд хорошо известна по роману «Рассказ служанки», продолжение которого критики отметили в этот раз.

Как полагает Александров, в случае с Эваристо включился социальный аспект.

«Она пишет сложным языком, сама ткань художественного произведения важна не меньше, чем проблемы, которые затрагиваются», — пояснил он.

Эксперт добавил, что жюри обратило внимание на поднимаемые проблемы.

Ранее писатель и критик Михаил Бутов в беседе с сайтом «Москва 24» оценил присуждение Нобелевской премии по литературе за 2019 год австрийскому писателю Петеру Хандке.