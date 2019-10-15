Эксперт прокомментировал присуждение Букеровской премии
- Reuters
«Это исключительный случай, когда сразу два писателя получили премию. В художественном таланте Маргарет Этвуд можно не сомневаться, ей уже вручали «Букер» несколько лет назад», — заявил он.
По его словам, россиянам Этвуд хорошо известна по роману «Рассказ служанки», продолжение которого критики отметили в этот раз.
Как полагает Александров, в случае с Эваристо включился социальный аспект.
«Она пишет сложным языком, сама ткань художественного произведения важна не меньше, чем проблемы, которые затрагиваются», — пояснил он.
Эксперт добавил, что жюри обратило внимание на поднимаемые проблемы.
Ранее писатель и критик Михаил Бутов в беседе с сайтом «Москва 24» оценил присуждение Нобелевской премии по литературе за 2019 год австрийскому писателю Петеру Хандке.