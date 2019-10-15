В вагонах московского метро покажут ролики о литературе и театре

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В вагонах Московского метрополитена покажут ролики, посвящённые литературе и театру.
В вагонах московского метро покажут ролики о литературе и театре
  • ©портал мэра и правительства Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Мини-сюжеты в рамках просветительского проекта «Привет, Москва!» расскажут, где учился кататься на велосипеде Виктор Пелевин, на какой улице прошло детство Владимира Высоцкого и где состоялось дебютное выступление Константина Станиславского.

«Надеемся, что теперь жители и гости столицы просто по пути на работу или домой узнают много интересного о литературной и театральной истории Москвы, получат положительные эмоции», — цитирует куратора проекта Оксану Бондаренко портал мэра и правительства.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве начали строить пересадку между «Марьиной рощей» и «Шереметьевской».

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