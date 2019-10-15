«Международная неделя консерваторий» откроется 19 октября в Петербурге

Фестиваль «Международная неделя консерваторий» откроется 19 октября в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт городской администрации.

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Участниками станут три оркестра и два хоровых коллектива. Они представляют Санкт-Петербургскую и Московскую консерватории, Академию музыки Латвии, Литвы и Эстонии, а также гостей фестиваля — оперную компанию Shadwell Opera из Великобритании. Концерт-открытие станет началом марафона «Оркестровые академии». Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что хорватский виолончелист Лука Шулич выступит 7 ноября в Московском международном Доме музыки.