«Международная неделя консерваторий» откроется 19 октября в Петербурге
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Участниками станут три оркестра и два хоровых коллектива. Они представляют Санкт-Петербургскую и Московскую консерватории, Академию музыки Латвии, Литвы и Эстонии, а также гостей фестиваля — оперную компанию Shadwell Opera из Великобритании.
Концерт-открытие станет началом марафона «Оркестровые академии».
Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что хорватский виолончелист Лука Шулич выступит 7 ноября в Московском международном Доме музыки.