Иванов оценил экологическую ситуацию на Байкале
- РИА Новости
Он отметил, что основная проблема — отсутствие очистных сооружений в ЖКХ.
«За последние годы туристов на Байкале — и российских, и иностранных — стало намного больше. Новые гостиницы плодятся, как грибы после дождя, но об очистных никто особо не заботится», — заявил Иванов.
Он также обратил внимание на проблему «дикого туризма», когда путешественники останавливаются на берегу озера, а после уезжают, не убрав за собой мусор.
Ранее руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев в беседе с НСН рассказал о волонтёрах, приезжающих на озеро.