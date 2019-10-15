Иванов оценил экологическую ситуацию на Байкале

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Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в беседе с сайтом «Аргументы и факты» оценил ситуацию на Байкале.
Иванов оценил экологическую ситуацию на Байкале
  • РИА Новости

Он отметил, что основная проблема — отсутствие очистных сооружений в ЖКХ.

«За последние годы туристов на Байкале — и российских, и иностранных — стало намного больше. Новые гостиницы плодятся, как грибы после дождя, но об очистных никто особо не заботится», — заявил Иванов.

Он также обратил внимание на проблему «дикого туризма», когда путешественники останавливаются на берегу озера, а после уезжают, не убрав за собой мусор.

Ранее руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев в беседе с НСН рассказал о волонтёрах, приезжающих на озеро.

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